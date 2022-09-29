Öğrencilerden büyüklere yaya geçitlerini kullanma çağrısı

İçişleri Bakanlığı tarafından "Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrencilerin katılımıyla yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Edirne'de ortaokul öğrencilerinin katılımıyla "Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada yayalara yol vermenin önemine vurgu yapıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler, büyüklere karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmaları için çağrı yaptı.

"Bu etkinliklerle kazalar azalır, can kaybı olmaz"

10 yaşındaki Neslişah Balcı, "Bu çok güzel bir etkinlik oldu. Böylece vatandaşları sürücülerin kaza yapma oranlarını düşürürüz ve yayalara öncelik verirler. Kazalar azalır can kaybı olmaz. Yayaların da dikkat etmesi gereken kurallar var. Karşıdan karşıya geçerken araba geliyor mu diye bakmaları gerekiyor. Direk yola atlayanlar yüzünden de kazalar olabiliyor" dedi.

"Yaya geçitlerinden geçmelerini tavsiye ederim"

Alperen Aslan Uçar, "Bu etkinlik çok güzel bir etkinlikti bu şekilde sürücüler yayalara daha çok yol veriyor ve bilinçli oluyorlar. Karşıdan karşıya geçerken dikkat etmek gerektiğini, Sağa sola bakmayı öğrendim. İnsanlar karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmalarını ve yaya geçitlerinden geçmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

Edirne'de Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.