İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin sorumluluk sahasında bulunan ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen trafik eğitimlerinde ‘Yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği’ konularında bilgilendirme yapıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin sorumluluk sahasında bulunan ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen trafik eğitimlerinde ‘Yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği' konularında bilgilendirme yapıldı.


Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde Uzunköprü Jandarma Komutanlığında görevli 4'üncü Kademeli Uzman Çavuş Uğur Ulu tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirmede, kontrollü yaya geçişi kuralları, yaya önceliği, trafik işaretleri ve kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konuları detaylı olarak anlatıldı. Yapılan bilgilendirme eğitimi sonrası öğretmen ve öğrenciler, aldıkları eğitimin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma ekipleri, eğitim sonrasında öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.


Eğitimlerin devam edeceğini belirten Küplü Gazi İlkokulu Müdürü Turan Yılmaz, “Bugün okulumuzda yaya geçidi etkinliği yaptık. Okulumuzda öğrencilerimize trafik kuralları anlatıldı. Birçok konuda bilgiler aktarıldı. Jandarma trafik ekipleri tarafından verilen eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.