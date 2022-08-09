Öğrencilerin tasarladığı roket, başarıyla fırlatıldı

TEKNOFEST 2022 finallerine katılan Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı, Aksaray'da gerçekleştirilen atışlarda “Gökdoğan” ismini verdikleri roketlerini başarıyla fırlattı. Kendi tasarımları olan roketle yarışmaya katılan öğrenciler, sergiledikleri performansla büyük beğeni kazandı.

Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından iki yıl önce kurulan Simurg Roket Takımının “Gökdoğan” ismini verdikleri roketin, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST yolculuğu devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk defa katıldıkları yarışmada büyük bir başarı gösteren Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı, bu yıl düzenlenen TEKNOFEST 2022'de de başarı için kenetlendi.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı ve ürettiği roket, yarışlardan önce 5 farklı hakem heyeti tarafından test ve analiz edilerek uygunluk onayı aldı. TEKNOFEST değerlendirme kurulunca tasarım, yazılım, prototip testler ve atış raporu gibi aşamaları başarıyla geçen Gökdoğan, başarılı bir fırlatma sonucunda gökyüzüne yükseldi.

TEKNOFEST çerçevesinde Orta İrtifa Roket (3000 metre) kategorisinde tasarladıkları roketle yarışan Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı, Aksaray'da gerçekleştirilen atışlarda büyük heyecan yaşadı ve yaşattı. Öğrenciler, akademik danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü eşliğinde birlikte geri sayımda bulunarak roketin gökyüzüne yükselişini izledi.

Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, başarıyla gerçekleşen fırlatma sonrası yaptığı açıklamada “Roket bilgisi, roket tasarımı öğretmeyi amaçlayan bu yarışmada tüm bileşenler, öğrencilerimiz tarafından özgün olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Roket ayrılma sistemleri için geliştirilen hibrid ayrılma sistemi (sıcak gaz tetikli, soğuk gaz ayrılma sistemi) özgünlük bakımından yarışmada son derece ilgi çekmiştir” dedi.