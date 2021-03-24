Öğretim elemanlarından sosyal sorumluluk örneği

Sosyal sorumluluk alanındaki örnek proje ve uygulamalarıyla bilinçli ve duyarlı nesiller yetişmesine öncülük eden Trakya Üniversitesinin öğretim elemanları, ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretim hayatına destek olacak bir davranış örneği sergiledi. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Muratlı köyünde bulunan Yunus Emre İlkokuluna kırtasiye malzemeleri ve maske yardımında bulundu.

Yunus Emre İlkokulunun okul yöneticisi ve öğretmenleri ile irtibat kurmalarının ardından 190 öğrencinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik harekete geçen öğretim elemanları, Mersin Turizm Mezunları Derneği (METİOD), Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Alibeyköy Lisesi mezunlarının destekleriyle kısa sürede temin ettikleri kırtasiye malzemeleri ile maskeleri, ilkokul öğrencileriyle buluşturdu.

Sağlıklı bir toplum için genç nesillerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve paylaşmanın önemine inanan öğretim elemanları, STK üyeleri ve mezunların katkılarıyla düzenlenen yardım organizasyonu ile Türkiye'nin geleceği miniklere el uzatan gönüllüler, öğrencilerin eğitim imkânlarının genişlemesine katkıda bulunduğu gibi örnek bir çalışmaya da imza atmış oldu.