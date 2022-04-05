Öğretim Görevlisi Göller'den velilere "Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2023 Eğitim Vizyonu Projelerinden "Veli Akademileri" Projesi çerçevesinde düzenlene seminere, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Levent Göller konuşmacı olarak katıldı.

Lise ve ortaokul velilerine yönelik olarak gerçekleştirilen “Teknoloji Bağımlılığı” konulu çevrim içi seminere 45 veli katıldı. Programda internet, sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı konuları üzerinde durularak ergenlerde bu davranışsal bağımlılık türlerinin özellikleri ve ebeveyn olarak baş etme yöntemleri hakkında bilgi verildi. Seminerin sonunda velilerden gelen sorular Öğr. Gör. Levent Göller tarafından yanıtlandı.