Öğretim Üyesi Deniz Eroğlu Utku'dan "Türkiye'deki Suriyelilerin Bugünü ve Yarını" kitabı

Öğretim Üyesi Deniz Eroğlu Utku, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek editörlüğünü üstlendiği “Turkey's Syrians: Today and Tomorrow” (Türkiye'deki Suriyelilerin Bugünü ve Yarını) isimli kitabı takdim etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Eroğlu Utku kitabı birlikte inceledi.

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Eroğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. K. Onur Unutulmaz ve Regent's Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim Sirkeci'nin birlikte hazırladığı, Türkiye'de Suriyeli mültecilerin durumunu inceleyen, çok disiplinli bir dizi katkıyı bir araya getiren kitaba göre, Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye ilk gelişinden bu yana, konu ulusal ve uluslararası alanda önemli bir ilgi uyandırdı. Kitapta siyasi söylemler, uluslararası dayanışma yoluyla güvensizlik ve olanaksızlıklardan gelen mültecilerin yükünü azaltmaya yönelik koruma sağlamak için devletin cömertliklerine odaklanıldı. Bu kaygılar mültecilere ev sahipliği yapmanın etkilerine odaklanırken, mültecilerin kendilerine ne olduğu, hükümet politikalarından nasıl etkilendikleri ve ev sahibi ülke halkı tarafından nasıl algılandıkları sorusu henüz yanıtlanmadı.

Kitapta, Suriyeli mültecilerin çeşitli disiplinlerden makaleler toplanarak kapsamlı bir şekilde tartışılması hedeflenirken ilgi, Avrupa'ya seyahat eden mültecileri önlemedeki rolü nedeniyle Türkiye ile sınırlı tutuluyor.

Kitap, Türkiye'deki Suriyelilerin durumu hakkında kavramsal tartışma konusunda teorik bilgiler sunan çalışmalar, seçilen vaka çalışmaları üzerinde çeşitli yöntemlerle toplanan birincil verilerin analizini sağlayan çalışmalar ve Türkiye'deki Suriyeli toplulukların geleceğine kısaca bakıldığı son kısım olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor.

Kitapta ayrıca, "Bu insanlar topluma nasıl entegre olacak?" sorusuna bir cevap bulmak amaçlanırken giriş bölümünde “mülteci” terimi tercih edilmesine rağmen, Suriyelilere yönelik sığınmacı/göçmen/mülteci gibi terimlerin kullanılması yazarların yaklaşımına bırakılıyor.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu çalışmalarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Eroğlu Utku'ya teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.