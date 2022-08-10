Okuldan metal ve kablo çalan şüphelilerden biri tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinden biri yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Mahalle'deki bir okulda meydana gelen hırsızlık olayında kablo ve metal eşyaları çalan kişi veya kişiler kaçmıştı. Konu hakkında çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün bahse konu olayın şüphelilerinden B.D. isimli bir kadını yakaladı.

Savcı talimatıyla gözaltına alınan kadın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.