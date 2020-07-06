Okulun musluk bataryalarını çalan hırsız tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okula girip musluk bataryalarını çalan şahıs polisten kaçamadı. Gece saatlerinde yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da 25-28 Haziran günlerinde Şehit Akın Buluş İlkokulu'na giren kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından 40 adet musluk bataryası sökülüp çalınmıştı. Aynı zamanda okul içinde bazı oda kapılarına da zarar verildiği olayın soruşturmasına devam eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi belirledi.

Konuyla ilgili olarak İ.K. isimli şüphelinin peşine düşen polis, yapılan çalışmalar kapsamında 6 Haziran Pazartesi günü 02.30 sıralarında 700 Evler TOKİ konutlarında şüpheliyi yakaladı. Aynı gün yargı karşısında çıkarılan şahıs tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.