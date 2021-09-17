Okulun yanı başında tütün satışı polis denetimine takıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetimlerde bulundu. Çevredeki iş yerlerinden servislere kadar her yerin kontrol edildiği uygulamalarda, okula 50 metre mesafede bulunan bir mekanda satıldığı tespit edilen sayıda tütün mamulüne el konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘Güvenli Eğitim' kapsamında okul ve çevrelerinde geniş çaplı asayiş denetimi yaptı. Öğrencilerim maruz kalması muhtemel tehlikelere karşı tedbir alan ekipler özellikle okul çevresinde tütün mamullerinin satışı, 18 yaş altındaki çocuklara satışı yasak olan tütün ve türevleri ile sağlığa tehlike oluşturacak zararlı madde satışına marşı iş yerleri denetlendi.

Aynı zamanda çocukların girmesinin yasak olduğu umuma açık yerler ile iddia bayileri ve okul çevresinde yer alan internet kafeler kahvehaneler ile parklar denetlenirken, metruk durumda olan yerler de tek tek denetlendi. Okul çevresinde okulla bağlantısı olmayan kişilerin de incelemeden geçtiği uygulamalar kapsamında, bazı kişilere kabahatler kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem de uygulandı.

Uygulamalar servis araçları üzerinde sıklıkla yapılan kontrollerle devam etti.

Cezadan kaçamadılar

08.00 ve 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde toplam 25 okul ve çevresinin kontrol edildi. 129 şahsın GBT'si yapılırken 10 araç sorgulandı. 1 şahsa maske takmamaktan 900 TL, 4 şahsa kimlik bildirmemekten 204'er TL ceza uygulandı.

Denetim kapsamında, 1 kişi hakkında ‘Sağlık için tehlikeli madde temini' suçundan adli işlem başlatılırken, toplam 25 iş yerinin kontrol edildi, 1 iş yerine ise 5 bin 250 TL idari ceza uygulandı.

Ayrıca okula 50 metre mesafede TAPDK ve iş yeri açma ruhsatı belgesi olmadığı tespit edilen bir yerde 10 bin 160 dal tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin adet boş makaron, 3 bin 430 gram sarmalık kıyılmış tütün, 290 adet paketlemede kullanılan kilitli poşetin ele geçirildi.