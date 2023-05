On binlerce kişi Edirne'ye akın edecek, otellerde yer kalmadı

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilecek Kakava Hıdırellez Şenliklerini takip etmek isteyenlerin yoğun talebiyle Edirne'deki oteller doluluk oranına ulaşınca, çevre illerdeki otellere talep arttı.

2017 Aralık ayında UNESCO Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelecek on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakılacağı Sarayiçi'nde buluşacak. On binlerce kişinin 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürecek eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkaracak.

Oteller doldu, çevre illere yöneliyorlar

Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşların gönüllerince eğleneceği şenlikleri takip etmek isteyen ziyaretçiler, aylar öncesinden otellere rezervasyon yaptırdı. Yoğun talebin olmasıyla birlikte Edirne'deki oteller kısa sürede doluluk oranına ulaştı. Otellerde yer bulamayanlar ise, kente yakın ilçeler ile Tekirdağ ve Kırklareli'nden rezervasyon yaptırmaya başladı.

Rezervasyonlar 1 yıl öncesinden doldu

Edirne'de bir otel personeli Birhan Didin, Rezervasyonların 1 yıl öncesinden dolduğunu belirterek, Edirne'de tüm otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ifade etti. Edirne'de bir başka otelin sahibi Umut Yazıcı da, otellerin hiçbirinde yer kalmadığını anlatarak, Edirne'ye gelecek vatandaşlara hazırlıklı gelmeleri çağrısında bulundu.