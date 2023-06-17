Onca emek boşa gitti: YKS'ye geç kalanlar kapıdan döndü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonuna, kimi öğrenciler koşar adımlarla son anda yetişirken, kimileri ise geç kaldığı için salon görevlileri tarafından sınava alınmadı.

YKS ilk oturumu TYT maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de büyük heyecanla başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma kuralı kapsamında adayların geç kalmaması için görevliler anons yaptı. Uyarıların ardından sınav bina kapısı kapatılırken, sınava 15 dakika kala kapıların kapanması ile görevliler, sınava geç kalan adayların içeri alınmayacağını söyledi. YKS'ye son saniyelerde yetişen bazı adaylar ilginç görüntüler oluşturdu. YKS'nin ilk oturumu TYT sınavında ter döken adaylar, saat 10.00'da okulda olabilmek için büyük bir çaba sarf ederken, kimi öğrenciler de 15 dakika kuralına takılmamak için koşarak okula girdi.

Son saniyelerde okula gelen adaylar koşarak sınava girmeye çalıştı. Bu sırada gelen bir öğrenci, koşarak son 1 dakika kala sınava yetişebildi. Nefes nefese kalan erkek öğrenci, arama noktasından geçtikten sonra son anda sınava girebildi. Diğer bazı öğrencilerde sınava son anda koşarak yetişti

Sınava alınmayan adaylar gözyaşlarına boğuldu

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda sınav saat 10.15'te başlamasına rağmen ÖSYM tarafından açıklanan ve saat 10.00'dan sonra adayların sınav salonuna alınmaması öğrencileri üzdü. Uzunköprü Meslek Yüksek Okulunda kural gereği saat 10.00'da sınav salonunun kapısı kapatıldı. Kapıların kapanmasının ardından gelen bazı adaylar sınava alınmadı. Sınava alınmayan adaylar, sınav görevlilerinden sınıfa girmek için ricada bulunsa da kapı kapatıldığı için sınava alınmadılar. Sınava alınmayan adaylar, gözyaşları içerisinde okuldan ağlayarak ayrıldı. Kimi adaylarda aileleri ile birlikte birbirlerine sarılıp gözyaşları içerisinde okulu terk etti.

Öte yandan, sınav boyunca sınıflarda ter döken öğrencilerin aileleri ise okul çevrelerinde heyecanla bekleyerek dualar etti. Kimi aileler ise sınav bitene kadar çocuklarının başarısı için dışarıda Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okudular.