Önce bariyere çarptı, sonra yol dışına savruldu

Edirne'nin İpsala-Keşan ilçeleri arasında kalan kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyere çarptı; ardından yol dışına uçtu. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza Keşan-İpsala karayolunda geçtiğimiz akşam 20.10 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ş.G. idaresindeki 59 LL 189 plakalı araç İpsala'dan Keşan yönüne doğru seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun solunda bulunan bariyerlere çarpan araç, daha sonra yolun diğer tarafından yol dışına uçtu.

Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.