İhlas Haber Ajansı

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Önce paniklediler ardından tatbikata katıldılar

Çök-Kapan-Tutun tatbikatı esnasında Edirne’de bulunan Bulgaristan vatandaşları, önce paniklediler sonra tatbikata katıldılar.

Çök-Kapan-Tutun tatbikatı esnasında Edirne'de bulunan Bulgaristan vatandaşları, önce paniklediler sonra tatbikata katıldılar.


Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "Çök Kapan Tutun" tatbikatı bugün saat 18.57'de tüm illerde gerçekleştirildi. Günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşları, bir restoranda yemek yerken tatbikata yakalandı. Türk vatandaşlarının masa yanlarına sığındığını gören Bulgaristan vatandaşları, kısa bir şok yaşadıktan sonra hemen masanın altına sığındı.

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