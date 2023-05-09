Onlarca kişi yangını film izler gibi izledi, sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Edirne'de bir binada çıkan yangını onlarca kişi film gibi izleyip, sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Edirne'nin Kıyık Caddesi'nde bulunan bir binada baca yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Film izler gibi izlediler

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edişini adeta film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparken, kimi vatandaşlar da telefonla yangını görüntüledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.