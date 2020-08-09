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Orman yangınında üçüncü gün, alevler Türkiye'ye ilerliyor

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevler Türkiye sınırında ilerlemeye devam ediyor.



Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki orman yangınında üçüncü güne girildi. Sınır hattındaki tel çitlerin yanına kadar ulaşan alevler, Tunca Nehri istikametine ilerliyor.



Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi


Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.



Alevler geceyi aydınlattı


Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden biri olan Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünü dün gece adeta alevler aydınlattı. Birçok çevre köyden de görülen alevler yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.



Rüzgarın hızı hafifledi


Yangının devam ettiği bölgede, rüzgarın hızı dün saate 32 kilometre iken, meteoroloji bilgilerine göre şuan rüzgarın saatteki hızı 16 kilometreye kadar azaldı.

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