Ortaokul öğrencileri yoğurt mayalamayı öğrendi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, süt ve süt ürünlerinin faydalarını kavratmak ve yoğurdun mayalanma işlemini göstermek amacıyla yatılan etkinlikte yoğurt yapmasını öğrendi.

Sınıf öğretmeni, ‘süt ürünlerinin faydaları nelerdir?' sorusunu sorarak bir süre karşılıklı sohbet ettikten sonra, ‘anneniz evde yoğurt mayalar mı?' diye sordu ve nasıl bir etkinlik yapacaklarını anlattı. Daha sonra evlerinde yoğurt mayalayıp okula getirmelerini istedi. Öğrenciler evlerinde mayalanmaya uygun sıcaklığa getirilmiş olan sütü başka bir kapta süt ve yoğurdu karıştırarak oluşturulan mayayı, süt doldurulan kavanozlara döküp karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak örtülere sarıp 3-4 saatlik mayalanma sürecine bıraktılar. Daha sonra mayalanan yoğurdu okula götüren öğrenciler, sınıf öğretmenin kendilerine, ‘yoğurdun faydaları nelerdir?' sorusu yöneltilerek yoğurttan yapılan besinler ile ilgili sohbet edildi.

Öğretmen, evde yapılan yoğurdun katkısız ve sağlıklı olduğunu hazır yoğurt tüketmemeleri gerektiğini anlattı. Etkinlik sonrasında öğrenciler kavanozlarda kendi elleriyle mayaladıkları doğal yoğurtları afiyetle tükettiler. Öğrenciler bu etkinlikle evde mayalanan yoğurdun katkısız ve daha sağlıklı olduğunu öğrendiler. Öğrenciler, bundan sonra evlerinde de yoğurt mayalayarak ev yoğurdu tüketeceklerini söylediler.