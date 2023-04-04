Osmanlı mutfağına özgü lezzetler kursiyerlerin elinde gün yüzüne çıkıyor

Edirne Halk Eğitimi Merkezi Ayşekadın kurs binasında yeni açılan aşçı yardımcılığı kursunda, daha önceki kurslarda aşçı çırağı belgesini almış olan 24 kursiyer şimdi aşçı yardımcılığı için kolları sıvadı.

Usta öğretici Halil Solak eşliğinde eğitimlere başlayan kursiyerler, Ramazan ayı dolayısıyla Türk mutfağı ve Osmanlı Saray mutfağı lezzetleri üzerine çalışmalar yaparak, ortaya çıkardıkları ürünlerin tadına iftarda hep beraber bakıyor.

Topkapı Sarayı arşivinden derlediği aslına uygun helva ve şerbet tariflerini kursiyerlerle birlikte denediklerini söyleyen Usta Öğretici Halil Solak, ayrıca Edirne yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş yemekleri kursiyerlere öğreterek geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Edirne mutfağına ait zerde, gaziler helvası, misk amberli irmik helvası, safranlı iç pilav gibi Osmanlı döneminde yaygın olan yiyecekleri yaptıklarını söyleyen Solak, kursiyerlerle birlikte önce güzel ürünler ortaya çıkarmak için çalışma yaptıklarını, sonra ise iftarda oruçlarını açarak ürünlerin tadına hep birlikte baktıklarını belirtti.

İrmik helvası, zerde gibi çeşitler yaptıklarını söyleyen kursiyerlerden Tunahan Yaykındağ, Osmanlı mutfağını yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu kurs sayesinde katıldığı bir yarışmada altın madalya kazandığını aktaran Yaykındağ, "Lise öğrencisi olduğum için okulda teorik kısmını öğreniyorum. Kursta pratik yapma imkanı buluyorum. Okulu bitirdikten sonra kendime bir restoran açmayı hedefliyorum" dedi.

54 yaşındaki kursiyer Zeynep Esendir, "Kursa gelerek değişik şeyler öğrendim. İşten arta kalan zamanlarda bu kursa geliyorum. Kursa başlayalı 1 hafta oldu ama bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim. Ramazan ayı olması dolayısıyla hem burada yemek yapıyoruz bilmediklerimizi öğreniyoruz hem de iftar soframızı hazırlayıp birlikte oruç açıyoruz. Burada olmaktan mutluyuz" diye konuştu.

Osmanlı mutfağına özgü lezzetlerin böyle kurslarda öğretilmesinin çok güzel olduğunu belirten Esendir, bunun yayılmasına vesile olacaklarını düşündüklerini ifade etti.