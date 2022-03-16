Osmanlı'dan kalma Edirne Kırmızısına özel bahçe hazırlandı

‘Kırmızı' konseptli hazırlanan bahçede kırmızı renkte çiçek açan ve meyve veren bitkilerin yanı sıra çok sayıda dinlenme alanı yer alıyor.

Edirne Kırmızısı logosuyla birlikte rengin hikayesinin de anlatıldığı bir tabelanın da yer aldığı parkın açılışına, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu ile Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada ve Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman katıldı.

“Edirne'nin tüm değerlerini koruyor ve sahipleniyoruz”

Edirne'nin tüm değerlerini koruduklarını ve sahiplendiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, bünyesinde pek çok kültürel değeri bulunduran bu kadim kentin mirasçıları olarak Edirne'nin tüm değerlerini koruyor ve sahipleniyoruz. Edirne Kırmızısı bu kentin en özel, en nadide kültürel değerlerinden birisi olarak biliniyor. Biz de bu dillere destan rengi, birçok farklı alanda hayata geçirdiğimiz çalışmalar sonucu kentin kimliğine, kültürüne, belleğine, hatta turizmine ve ekonomisine kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Öğrencilerin ve çalışanların nefes alacakları alanlar oluşturduk”

Öğrencilerin ve çalışanların nefes alacakları alanları önemsediklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, kampüslerde, öğrencilerin ders arasında vakit geçirip dinlenebilecekleri alanlar olmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Pandemi döneminde açık alanların kıymetini daha iyi anladıklarını aktaran İşçimen, “Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın dinlenecekleri, nefes alacakları alanları önemsiyoruz. Bu sebeple de açık alanlarımızı iyileştirmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda her fakültemizin ve yüksekokulumuzun önüne birer bahçe kazandırmaya çalışıyoruz. Edirne Kırmızısı Bahçesi'nde de kırmızı rengi hâkim kıldık ve kırmızı renkte çiçek açan, kırmızı renkte meyve veren bitki ve ağaçların ekimini gerçekleştirdik. Aynı zamanda ilimizin önemli kültürel değerlerinden biri olan Edirne Kırmızısı'nı da başköşeye yerleştirerek rengin tarihini, hikayesini aktardık” şeklinde konuştu.

Yüzyıllar önce bu topraklardan çıkan rengi, yapılan birçok çalışma sonrası somutlaştırmanın sevinci yaşadıklarını söyleyen Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman, Edirne Kırmızısının hem turistik hem ekonomik anlamda önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Tabakoğlu, eşi Uzman Dr. Nilgün Tabakoğlu, Özel Kalem Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada, İşçimen ve Akman bahçeye fidan dikti.