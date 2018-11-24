İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmanlı'nın zirve yapısı, sis nedeniyle gözden kayboldu

Edirne’de, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Edirne'de, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu.


Kentin belirli noktalarında önlem alan polis ekipleri, sisli havada sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Görüş mesafesinin yer yer 60 metreye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu.


Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camii de sisin içerisinde seyri muhteşem görüntüler oluşturdu. Sis, pek çok tarihî yapıya da seyirlik güzellik kattı. Edirne'de bazı bölgelerinde görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin, öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.