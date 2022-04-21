İhlas Haber Ajansı

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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

Edirne’nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyü yakınlarında bulunan gölete bir otomobilin uçtuğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu otomobil göletten çıkartıldı. Otomobilin içinde bulunan 47 yaşındaki İbrahim Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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