İhlas Haber Ajansı

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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edirne’de yol kenarında bekleyen otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'de yol kenarında bekleyen otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Edirne Karaağaç Mahallesi Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde yol kenarında bekleyen İ.Y. idaresindeki 22 ACY 997 plakalı otomobile arkadan gelen ve seyir halinde olan 22 AAC 240 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin heybesindeki bezelyeler ise yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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