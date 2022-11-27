Otomobille motosikletlinin karıştığı kazada kurye yaralandı

Edirne'de motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne'nin İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi.

N.K. idaresindeki 22 AAF 938 plakalı otomobille H.K. yönetimindeki 22 DC 262 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli kurye yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duyarlı vatandaşlar ise kaza yapan kuryenin başında ambulans gelene kadar bekledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.