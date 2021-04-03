Otoparkta çıkan yangın eve sıçradı

Edirne'de bir evin otopark kısmında çıkan yangın evin çatısına ve eve sıçradı. Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde 80 yaşındaki S.K'ya ait evin bahçesinde bulunan otopark alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, eve ve çatısına sıçradı.

Evlerinin yandığını gören aile, evin dışına çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında otopark alanı ile evde hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.