(Özel) 5 kafadar tertibin 22 yıl sonraki heyecanı

1997/1998 yılları arasında vatani görevlerini Edirne'de yapan 77/1 tertip 5 kafadar, 22 yıl aradan sonra Edirne'de yeniden buluştu. Çarşı iznine çıktıklarında vakitlerini geçirdikleri Selimiye meydanında toplanan tertipler, yıllar sonra yeniden asker selamı verdi.

1997 yılında Türkiye'nin farklı illerinden gelerek, Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Arda Bölüğü'nde, 15 ay boyunca birlikte vatani görevlerini yerine getiren 5 arkadaş, Edirne'nin araç plaka kodu da olan ‘22' yıl sonra tekrar, askerliklerini yaptıkları Edirne'de toplanma kararı aldı.

“22 yıl sonra yeniden asker selamı”

Şahin Gümüşbaş, Doğan Battal, Yusuf Köse, İbrahim Karakoyunlu ve Murat Alpak, isimli 5 arkadaş, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, askerliklerinden tam 22 yıl sonra yeniden Edirne'de toplanma kararı aldı. Evli ve çocuk sahibi olan arkadaşlar, yaşadıkları şehirlerden yola çıkarak, sözleştikleri gün Edirne'de bir araya geldi. Askerlik yaptıkları dönemlerde, çarşı iznine çıktıklarında genelde vakit geçirdikleri Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen tertipler, yeniden asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

İstanbul'da yaşayan Şahin Gümüşbaş, “22 yıl önce Edirne'de askerlik yaptık. Biz 5 arkadaş askerde hep beraberdik. Tabii terhis olduktan sonra kopmalar oldu ve hayat mücadelesine katıldık. Sosyal medyada bir birimizi bulduk. Toplanma kararı aldık ve bugüne nasipmiş. Asker arkadaşlarımı gördüğüm için çok duygulandım” dedi.