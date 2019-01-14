(Özel) Bu çiftlikte ‘yaşam' var

Edirne'de Yunanistan'a bir kilometre mesafede bulunan at çiftliği çocukların ilgi odağı oluyor. Kentin keşmekeşliğinden uzaklaşmak isteyen aileler, hafta sonlarını at binerek, hayvanlarla iç içe geçiriyor.

Edirne'nin Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi'nde kurulan Edirne Yaşam Çiftliği, bünyesinde barındırdığı birçok hayvanla özellikle çocukların ve ailelerin ilgi odağı oluyor. Ördeklerden köpeklere, tavuklardan güvercinlere kadar birçok hayvanın yaşadığı çiftlikte profesyonel olarak at biniciliği eğitimi de veriliyor.

İşletme sahibi Avukat Çağrı Muştu, “Yaşamı değiştiriyoruz burada. Kentin sıkıcı havasından insanları kurtarıyoruz. Yeşillik içerisinde, doğayla, hayvanlarla iç içe güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Günlük birkaç dakikalık at biniciliğinin yanı sıra özel eğitim programlarımız var. Hocalarımız programları belirleyip, binicilik eğitimleri veriyorlar” dedi.

Muştu, çocukların hayvanlarla birlikte büyümesi gerektiğini düşündüğünü dile getirerek, “Şehirlerin gelişmesi ile birlikte çocukların, insanların hayvanlarla buluşması zorlaşıyor. Biz Edirne'de böyle bir ortam oluşturmak istedik. Güvercinler, tavşanlar, ördekler, tavuklar, kazlar, köpekler, atlar hepsi burada serbest bir şekilde dolaşıyor. Kimseye zarar vermiyorlar. İsteyenler de onları severek bu hasretlerini gidiyorlar. Ailelere seslenmek istiyoruz; her daim doğayı sevsinler, çocuklarını doğayla, hayvanlarla beraber büyütsünler” şeklinde konuştu.

“Müessesemizde alkol yok”

Öte yandan Edirne Yaşam Çiftliği'nde düğün organizasyonlarının da yapıldığını hatırlatan Muştu, “Kır düğünü olarak kullandığımız iki farklı konsept mekanımız var, haftanın yedi günü doğayla iç içe kahvaltı ve ikramlarımız var. Hafta sonları eğlence programlarımız var. Ve işletmemizde alkol yok” dedi.

Hafta sonu güzel havanın da etkisiyle doğayla buluşmak için çiftliğe geldiklerini dile getiren Ali Faik Ustabaşı, "Özellikle kış aylarında çok fazla dışarıda vakit geçiremiyoruz. Çocuklarımızı güzel havanın da etkisiyle doğayla buluşturmak için çiftliğe geldik. Torunum atları çok seviyor. Ata binmek ve onlarla vakit geçirmek kendisinin davranışlarını da olumlu yönde etkiliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.