(Özel) Edirne'de ceviz hasadı başladı

Devletin 49 yıllığına ceviz ekmek şartıyla bedelsiz kiraya verdiği 2 bin dekar araziyi değerlendiren Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyü halkı, ceviz hasadına başladı.

Ceviz ekili arazinin çoğunluğunun devlet tarafından 49 yıllığına bedelsiz kiraya verildiği Karaağaç köyünde üretilen yeni mahsul cevizlerin hasadına başlandı. Silkeleme makinası ile dökülerek imece usulü toplanan cevizler, çuvallanıp temizleme makinasına atılıyor. Buradaki işlemden sonra kurutulan cevizler, tüketiciye ulaşacağı günü bekliyor. Bölgenin en büyük pazar payına sahip olan köyde, tüccarlar satın aldıkları cevizleri Türkiye'nin en tanınmış kuruyemişçilerine satıyor. Köylüler, 10 yılda tonlarca ceviz ürettiler.

Yaklaşık 15 yıl önce ceviz üretimi yapmaya karar verdiğini belirten Tanju Özgür, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “49 yıllığına ceviz ekmek şartıyla yaklaşık 50 dönüm devletin hazineye ait arazisine ceviz ektik. En büyük sorunumuz su. İnsanlar çalışıyor uğraşıyor. Köy olarak taşıma suyla değirmen döndürüyoruz. Daha önce köyümüzde yapımı yarım kalan bir barajımız, göletimiz vardı. Devletimizden tek istediğimiz bu yarım kalan barajımız, göletimiz olursa köyümüz için üreticilerimiz için çok iyi olacak. Çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz. Emek isteyen bir iş" dedi.

Ceviz üreticisi Harun Özcan ise, 100 dekar ceviz ektiğini, verimin yıla göre değiştiğini söyledi. Özcan, "Daha önce yerli Yalova Şevim Birecik cinsi ceviz ektik. Verim azlığından aşılama yaparak centır cevizine döndük. Şimdi verimler iyi. Kabuklu cevizin satış fiyatı önümüzdeki günlerde belirlenecek" diye konuştu.

Bölgede ceviz hasadının ekim ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.