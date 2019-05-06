(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere, İsrail ve Hollanda'dan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için Edirne'ye gelen 16 kişilik dans grubunun gösterisi özellikle romanlar tarafından büyük ilgi gördü. Roman kültürünü ve roman halk oyunlarını incelemek için Türkiye'de bulunan grubun figürlerine roman kadınlar tam not verdi.

Roman kültürünü ve Roman halk oyunlarını incelemek için Türkiye'ye gelen ‘İstanbul Oryantal' isimli grup, Edirne'de, Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı. Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere 6 farklı ülke vatandaşlarından oluşan 16 kişilik grubun dans gösterilerini, Roman kadınlar ve katılımcılar beğeniyle izledi.

Cep telefonlarına sarıldılar

Bir yandan cep telefonları ile o anı kayıt altına alırken bir yandan da kendi dans figürlerini yabancı turistlerde izleyince şaşkınlıklarını gizleyemeyen Roman kadınlar, yabancı turistlerin Roman danslarını çok güzel icra ettiklerini belirterek, “Çok güzel. Süper, bizim oyunlarımıza biraz benziyor. Başarılılar. Çok güzeldi” ifadelerini kullandılar.

“9/8'lik kıvrak dans figürlerini Roman kadınlar ilgiyle izledi”

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde, bir dizi gösteriler gerçekleştirildi. İlk gösteriyi okulun öğrencilerinden oluşan ritm grubu yaptı ve ardından da minik öğrencilerin halk oyunları ile gösteriler devam etti. Kutlamaların son bölümünde ise sahneye Japonya başta olmak üzere 6 farklı ülkeden gelen yabancı dansçılar çıktı. Kendilerine ‘İstanbul Oryantal' diyen ve Roman kültürünü ve roman halk oyunlarını incelemek için Türkiye'de bulunan grubun 9/8'lik kıvrak dans figürlerini roman kadınlar ilgiyle izledi.

“Bugün mutluluk günü, bugün Hıdırellez”

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Miladi Takvime göre bugün yazın ilk günü. Yani bolluğun bereketin başladığı gün, bugün Hıdırellez. Yani Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselamın birleştiği gün. Bugün mutluluk günüdür. Dolayısıyla bu manada yabancı misafirlerimizin gösterileri çok hoşuma gitti. Bir Japon'un bir Amerikalının, bir Avustralyalının Türk ritmlerini oynaması, Türk ritüellerini göstermesi şahsen benim çok hoşuma gitti. Umarım bunları Türkiye'nin dışındaki yerlerde de gösterirler” dedi.