(Özel Haber) Edirne'de şoke eden görüntü!

Edirne'nin Keşan ilçesinde otoyolda seyir halinde bulunan 34 FKS 38 plakalı bir otomobilin sunroof camından çıkarak, dakikalarca yolculuk eden bir şahıs adeta canını hiçe saydı. Diğer araçlara da el sallayarak, selamlayan trafik magandası, bir başka araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi.