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(Özel Haber) Kınalı kuzuların ‘anı' ocağı

Edirne’de, bir çay ocağı 81 ilden gelen kınalı kuzuların ‘anı’ ocağı oldu.

Edirne'de, bir çay ocağı 81 ilden gelen kınalı kuzuların ‘anı' ocağı oldu.


Edirne'de hafta sonları çarşı iznine çıkan Mehmetçiklerin yılladır uğrak yeri olan çay ocağının duvarları 81 ilden gelen askerlerin notları ve anılarıyla doldu. Çay ocağı işletmecisi Turgay Karakaş'ın yıllar önce başlattığı anı defteri uygulaması, yıllar içinde adeta tüm çay ocağını ve duvarlarını bir ‘anı' ocağı haline getirdi.



"Onlar benim canlarım"


Çay ocağı işletmecisi Turgay Karakaş, kınalı kuzuların uğrak yeri haline gelen çay ocağında ilk olarak anı defteri oluşturduğunu, ardından ise vatani görevini yapan Mehmetçiklerin duvarlara şafaklarını yazmaya başladığını aktardı. Karakaş, 81 ilden canların çay ocağında anıları olduğunu belirterek, "Hepsini sonsuza kadar saklayacağım, onlar benim canlarım" dedi.


Duvarlarda isimleri yer alan askerlerin çay ocağında bir de fotoğraf albümü bulunuyor.

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