(Özel Haber) ‘Kız Kardeşim Projesi' Edirneli kadınlara destek oluyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçen ve kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim Projesi, bu yıl da kadınların yanında olmaya devam ediyor.

TOBB, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçen Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana 11 bini aşkın kadınla buluştu. Bu yıl da kadınların yanında olmaya devam eden Kız Kardeşim Projesi, en son olarak Edirne'de 30 kadın ile buluştu. Habitat Derneği Eğitim Koordinatörü Nazan Butuner ve Habitat gönüllüsü Özlem Takındı tarafından Finansal Bilinç Müfredatı ve Bireyler İçin Finansal Bilinç Eğitimi başlıkları altında verilen eğitimlere 30 kişi katıldı.

Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de yaşayan 15-55 yaş aralığındaki kadınların kişisel finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalığının artırılması ve desteklenmesini, bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanımına destek olacak bir içeriği kapsıyor. Bu eğitim içeriklerinin yanı sıra kendi alanlarında rol model olan, ilham veren kadınlarla katılımcılar bir araya getirilerek tecrübe aktarımı hedefleniyor. Proje kapsamında eğitimler 30 ilde toplam 69 gönüllü genç eğitmen tarafından veriliyor. “Kız Kardeşim” eğitimlerine katılmak isteyen kadınlar, Habitat Derneği ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabiliyor.