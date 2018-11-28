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(Özel haber) Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Edirne’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı adamın köpeği, sahibinin cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı.

Edirne'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı adamın köpeği, sahibinin cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı.


Edirne'nin Havsa ilçesi Oğulpaşa köyünde meydana gelen selde kaybolan 80 yaşındaki Veysel Evren'in cansız bedeni, İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çiftlik evinde bulundu. Öte yandan, 80 yaşındaki Veysel Evren'in, çiftlik evinde baktığı köpeğin evin etrafında havlaması da dikkat çekti.


Sabahtan beri evin etrafında dolaştığı öğrenilen köpek sahibinin cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı.

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