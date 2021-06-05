(Özel haber) Yüzde 90 görme engelli Ecem Taşın, judo ile engelleri kaldırdı

Trakya Üniversitesi'nin başarılı judocusu, milli sporcu Ecem Taşın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen “2021 IBSA Judo Grand Prix” şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar judo 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden görme engelli Ecem Taşın, 38 ülkeden 200 sporcunun yarıştığı uluslararası organizasyonda, zorlu bir müsabakanın ardından altın madalya elde etti.

“Görme engelim hiçbir zaman bana engel olmadı”

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak isteyen Ecem Taşın, Edirne'de antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Pingmentosa hastalığı nedeniyle yüzde 90 görme engelli olduğunu ifade eden Taşın, görme engelinin hiçbir zaman kendisine engel olmadığını söyledi. Taşın, antrenörlüğünü yapan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral'in ve takım arkadaşlarının kendisine çok destek verdiğini anlattı.

“Judo ile engelleri kaldırdım”

Judo yaptığı dönemlerde engelini daha fazla aştığını hissettiğini belirten Taşın, görme engeli arttıkça judoya daha çok tutunmaya başladığını dile getirdi. Dezavantajını avantaja çevirmeye karar verdiğini aktaran başarılı sporcu, 13 yıldır profesyonel olarak judo yaptığını vurguladı. Dünya ve Avrupa bazında düzenlenen şampiyonlarında da derecelerinin olduğunu kaydeden Taşın, gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

“Siz vücudunuza bakmazsanız vücudunuzda size bakmaz”

Görme yetisini kaybetmeye başladığı dönemlerde evden dışarıya çıkmama kararı aldığını anlatan Taşın, bunun avantaj olmadığının farkına vardığını sözlerine ekledi. “Engel kafadadır” diyen Taşın, “Önemli olan krizi avantaja çevirmek. Lütfen engelli arkadaşlarım evde oturmasınlar kendilerini ortaya koysunlar yapabilecekleri bir sürü şey var. Siz vücudunuza bakmazsanız vücudunuzda size bakmaz” açıklamasında bulundu.

Demiral: “İstiklal Marş'ımızı Tokyo'da okutmak istiyoruz”

Milli sporcu Ecem Taşın'ın, mili takım adına bireysel antrenörlüğünü yapan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral da hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 48 kilogramda şampiyon olarak Türkiye'ye dönmek olduklarını ifade etti. “İstiklal Marş'ımızı Tokyo'da okutmak istiyoruz” diyen Demiral, "Bunu yapabilecek potansiyele sahip sporcumuz ve ekibimiz var” şeklinde konuştu.

Arkadaşları bir cümleyle Ecem'i anlattılar

Daha sonra Taşın'ın spor arkadaşları bir cümleyle Ecem Taşın'ı anlatı. Arkadaşlarına göre Ecem; başarı öyküsüdür, kadınların gücüdür, cesurdur, mücadelecidir, savaşçıdır, hırslıdır, şampiyondur ve engelsizdir.