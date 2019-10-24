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(Özel) Kokoreçe ‘kadın eli' değdi

Edirne’de, kokoreç ustası eşine yardım ederken işi öğrenen Lale Cihangir, tezgahın başına geçerek, ‘kadın eli’ değen kokoreci müşterilerle buluşturuyor.

Edirne'de, kokoreç ustası eşine yardım ederken işi öğrenen Lale Cihangir, tezgahın başına geçerek, ‘kadın eli' değen kokoreci müşterilerle buluşturuyor.


Balıkesir'in Susurluk ilçesinde uzun yıllardır kokoreç satan Şahin Cihangir, 4 ay önce ailesiyle birlikte Edirne'ye taşındı. Susurlukta uzun yıllardır eşine yardım eden 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Lale Cihangir, Edirne Yeni Sanayi Sitesinde eşiyle birlikte kokoreççi dükkanı açıp müşterilere hizmet vermeye başladı.


Genellikle erkekler tarafından yapılan bu meslekte, tezgahta kadın kokoreççiyi gören müşteriler şaşırsalar da kadın elinin değdiği kokoreci beğenerek tüketiyor.



“Çok kadının cesaret edebileceği bir meslek değil”


Eşine yardım ederken bu işe başladığını anlatan Lale Cihangir, “Kokoreççilik gerçekten zor bir meslek. Yaptığımız iş zor ama keyifli. Müşterilerimiz kadın elinden kokoreç yemeye alıştı. Kadın eli değince ince işçilik çıkıyor ortaya. Çok kadının cesaret edebileceği bir meslek değil. Burada aile ortamı oluşturduk” dedi.

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