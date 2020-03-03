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(Özel) Mülteci gençlerden ‘Avrupa' imajı

Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından binlerce mülteci, Yunan sınırına doğru akın etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından binlerce mülteci, Yunan sınırına doğru akın etmeye devam ediyor. Zorlu göç yolculuğunun ardından kuaförlere akın eden onlarca mülteci genç, ‘İmajımız Avrupai olsun' diyerek, dış görüntülerini değiştirmeye çalışıyor. Mülteciler, kuaför salonları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.


İran Türkü olduğunu söyleyen Emir isimli mülteci genç, “İran'dan geldim sınırdan geçmek için. Kuaföre geldik bir kendimizi, suratımızı, sakal tıraşı için. Temiz olalım yani. Sınırdan geçmeyi bekliyoruz. Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Kardeşim orada bir de büyük ağabeyim orada” dedi.


İran'dan gelen bir diğer mülteci gençte, “Uzun süredir yollardayız. Şu an geldik sınıra, biraz üstümüzü başımızı yenilemek istiyoruz. Avrupa imajı olsun diye. İnşallah geçeceğiz” diye konuştu.

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