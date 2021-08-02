Pandemi, öğrenci topluluklarına engel olamadı

Trakya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 100'e yakın öğrenci topluluğu, Covid-19 salgın döneminin başından itibaren internet üzerinden yüzlerce çevrim içi etkinliğe imza attı. Trakya Üniversitesindeki akademik yaşamı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikleriyle renklendiren öğrenci toplulukları, Covid-19 sürecinde de seslerini sosyal platformlar aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve ortak ilgileri, merakları ve hayalleri olan öğrencileri bir araya getiren öğrenci toplulukları, ülkemizde pandeminin ilk görüldüğü 2020 Mart ayından itibaren 400'ü aşkın çevrim içi etkinlik gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde fiziksel kısıtlara rağmen etkinliklerine ara vermeyen ve bununla birlikte etkinliklerini çok iyi bir boyuta taşıyan öğrenci kulüpleri, takipçileri ile çevrim içi mecralarda buluşmaya devam ediyor. Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ve bazı öğrenci toplulukları temsilcileri, bu dönem yaptıkları çalışmaları ve deneyimleri aktardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle kampüslerde büyük bir sessizlik yaşandığına ancak öğrenci topluluklarının bur süreçte de seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya devam ettiğine dikkat çeken Öğr. Gör. Burak İşçimen şunları ifade etti:

“Trakya Üniversitesi olarak, ülke genelinde öğrenci topluluğu etkinliklerini dijital ortama taşıyan ve sürece en erken adapte olan üniversitelerden biriyiz. İçinde bulunduğumuz şartların gereği olarak dijital sisteme çok kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yaptık. Bu noktada genç, dinamik, çağdaş öğrencilerimizin çok büyük bir katkısı oldu. Onlar motivasyonlarını hiç kaybetmeden yapmak istediklerini bizimle paylaştılar, bizler de çalışmalarını hayata geçirmeleri için destek olmaya devam ettik. Üniversitemizin bu öncü rolünü başarıyla daha ileriye taşıdıkları için her bir topluluğumuza teşekkür ediyorum."