Pandemide kooperatif kuran kadınlar, dünya pazarına açılıp ihracata başladı

Edirne'de korona virüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinde el işi ürünler üretmeye başlayan ve yoğun talep üzerine 7 kadın tarafından kurulan kooperatif, yurt içine yaptıkları satışın yanı sıra ABD ve Bangladeş'e de ürün gönderdi. Kısa sürede büyük yol kat eden üretici kadınlar, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Edirne'de korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı günlerde evlerinde el işi ürünler üretmeye başlayan 7 kadın, 2020 yılında Valide Kadın Girişim Kooperatifini kurdu. Kısa sürede 38 kadının üye olduğu kooperatifte, üretilen giysi ve ev tekstili ürünler satışa sunuluyor.

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün destekleriyle kısa sürede büyük yol kat eden kadınlar, ürettikleri el emeği giysi ve ev tekstili ürünlerini ABD ve Bangladeş'e gönderdi. E-ticaret aracılığıyla kooperatif çatısı altında ürettiklerini yurt dışı pazarındaki alıcılara ulaştıran kadınlar, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sıfır Atık projesine de katkıda bulunuyorlar

Kooperatifte gerçekleştirdikleri kadın dayanışmasıyla ilham kaynağı olan kadınlar, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Aile samimiyeti içinde çalışan üretici kadınlar, her geçen gün yeni bir ürünü bünyelerine kazandırıyor. Çeyiz ve düğün kıyafetleri siparişlerini yetiştirmek için bugünlerde daha yoğun çaba sarf eden kadınlar, çalışmalarında Sıfır Atık projesini de göz önünde bulunduruyor. Kadınlar, geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri ürünleri muhteşem eserlere dönüştürüyor.

Valide Kadın Girişim Kooperatifinin öğretmenlerinden Şükriye Bilgiç, kooperatifin kuruluş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde evlerde kalan kadınlara iş imkanı sunabilmek için 7 kadın arkadaşıyla birlikte kooperatifi kurduklarını belirten Bilgiç, kooperatife üye kadın sayısının 38'e yükseldiğini söyledi.

"Çöp olarak nitelendirilen her türlü ürünü geri dönüştürüyoruz"

Kooperatif üyesi Hülya Tahtahavlu, kooperatifte ürettiği ürünlerin satışından gelir elde ettiğini belirterek, elde ettiği geliri küçük torununun eğitim parası olarak biriktirdiğini anlattı. Kooperatif üyesi Fatma Genç, “Çöp olarak nitelendirilen her türlü ürünü geri dönüştürüyoruz. Kumaşları, parça atıkları ve çöpe gidebilecek ahşap ürünleri yeniden hayata kazandırılıyor” dedi.

Kooperatif üyesi Müjgan Batı, “Kooperatifte ürettiğimiz ürünlerin satılmasıyla aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Arkadaşlarla burada güzel günlerimiz geçiyor. Düğünlük ve çeyizlik kıyafetler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatif üyesi Sevinç Gökçen, “Kooperatifimizde pandemi döneminde maske yaptık. Bazı firmalara pantolon dikimi gerçekleştirdik. Şu an çeyizlik eşyalar, tokalar ve bebekler üretiliyor” diye konuştu.

Kooperatif üyesi Nalan Savan, “İki ülke ürün gönderdik ayrıca firmalara üretimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kooperatif üyesi Ergül Tirit, düğünlük ve yöresel kıyafetler diktiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Kooperatif üyesi Remziye Özçetin, “Buradan kazandığım paraları çocuklarıma okul harçlığı yapıyorum” dedi. Kooperatif üyesi Nur Biçer, “Hafta içi üretim yapıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri üyelerimizle birlikte kuran kurslarımız var. Dini sohbetlerimiz namaza alışkanlık etkinliklerimiz devam ediyor” açıklamasında bulundu.