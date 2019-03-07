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Papağanları ilaçla bayıltıp özel keselere koydular

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen sultan cinsi 26 papağan yakalandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen sultan cinsi 26 papağan yakalandı. Bir araç içerisinde özel bölmelere gizlenen papağanların, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak özel keselere konulduğu belirtildi.


Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine yurda giriş yapmak isteyen Bulgaristan plakalı bir araç detaylı aramaya alındı.


Yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş sultan cinsi 26 adet papağan yakalandı. Kuşların ses çıkarmaması için ilaçla bayıltıldığı ve özel keselere konulduğu bildirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, papağanlar yediemine teslim edildi.

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