Park halindeki araç yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir restoranın otoparkında park halinde duran araçta gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevler, kısa sürede aracın ön tarafını sardı. Yangının fark edilmesi ile birlikte alev alev yanan araca çevredekiler müdahale etti. Ellerindeki su şişeleri ile birlikte yangını söndürmeye çalışan vatandaşların çabası yeterli olmadı.

Yangın yayılmaya devam ederken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Araçtan yükselen alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını kısa zamanda söndürdü.

Sönen yangından geriye kullanılmayacak duruma gelen araç kaldı.