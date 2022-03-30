Park halindeki aracı önüne katıp, bahçe duvarına çarptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından bahçe duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza 30 Mart gecesi saat 01.40 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati İşcan Caddesi üzerinden gelip Hastane Sokak istikametine dönüş yapan A.S. idaresindeki 59 FZ 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıktı.

Yolda ilerlemeye devam eden araç yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından iki araç birden cadde üzerindeki bir evin bahçe duvarına savruldu ve ikisi de askıda kaldı.

Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kazanın haber verilmesinin arından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler iki aracın maddi hasar aldığı kaza ile ilgili inceleme çalışmalarına başladı.