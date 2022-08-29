İhlas Haber Ajansı

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Patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan patpatın şarampole devrildiği kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan patpatın şarampole devrildiği kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Keşan-Gelibolu istikametinde seyreden patpat olarak tabir edilen araç, kavşak notasından Keşan'a bağlı Bahçeköy istikametine doğru manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Patpatta bulunan Filiz Sevici, Memoş Sevici, Göksel Sevici ve Zehra Sevici yaralandı.


Yaralılar, kaza yerine gelen Keşan 112 acil servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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