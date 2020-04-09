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Pazara termal kameralı önlem

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşların yoğun olduğu perşembe pazarına termal kamera kurularak korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşların yoğun olduğu perşembe pazarına termal kamera kurularak korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı.


Uzunköprü ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullanmış oldukları halk pazarında Korona Virüsüne karşı vatandaşların güvenliği için açık pazar girişinde termal kamera uygulamasını başlattı. Pazar yerinin giriş ve çıkışlarının tek yerden olması için belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan sebze ve meyve pazarı giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlıyor. Uzunköprü belediyesi zabıta müdürlüğü, halkın giriş yaptığı alanda termal kamera ile ateş ölçümü yaptıktan sonra dezenfeksiyon noktasından pazaryerine geçiş sağlıyorlar.


Belediye Başkanı Özlem Becan, salgın riski ortadan kalkana dek Uzunköprü Belediyesi olarak toplum sağlığının korunması anlamında her türlü önlemin alınacağını ifade ederek, “Bizler halkımız için görevimizin başındayız. Bu kötü günleri de birlikte dayanışarak hep birlikte aşacağız” dedi.

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