Pedallar Yeşilay için çevrildi

Yeşilay'ın geleneksel olarak düzenlediği bisiklet turu kapsamında Türkiye'nin 50 şehriyle birlikte Edirne'de de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi. Şehir meydanında buluşan bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği tur ile bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturuldu.

Yeşilay ve Bisikletliler Derneği işbirliği Türkiye'nin her yanında düzenlenen 9. Yeşilay Bisiklet Turu öncesinde konuşma yapan Yeşilay Edirne Şube Başkan Sebahattin Bilgiç, “Yeşilay olarak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için birçok etkinlik düzenliyoruz. Bisiklet Turu her yıl, bir önceki yıla göre daha büyük ilgi görüyor. Bisiklet yediden yetmişe herkese hitap eden bir spor. Gençlerin yanı sıra; çocuklar, kadınlar ve yaşlıların katılımı bizi oldukça memnun ediyor. Turumuza katılan ve sağlıklı yaşam mesajımıza ortak olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin 81 ilinde Yeşilay Bisiklet Turunun düzenlenmesini hedefledikleri belirten Yeşilay Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, destekleri için Edirne Valiliğine, Edirne Belediyesine, İl Emniyet ve İl Sağlık müdürlüğü mensuplarına, bisiklet gruplarına ve bisikletlerini alıp gelen Yeşilay gönüllülerine teşekkür etti. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çekiliş sonucunda ise 1 katılımcıya bisiklet hediye edildi.

Edirne Atatürk Heykeli önünde başlayan bisiklet turu, Londra Asfaltı, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü, Karaağaç Mahallesi istikametini takip ederek, Güzel Sanatlar Fakültesi önünde Edirne Yeşilay Şubesi tarafından dağıtılan ikramlar ile sona erdi.