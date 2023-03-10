Polis, aranan şahısları tek tek yakaladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, aranan şahısların mahalle mahalle izini sürdü. Cadde ve sokaklarda denetim yapan ekipler 4 kişiyi yakaladı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma yürüttü. Cadde ve sokaklarda yaya olarak ve araçlarla devriye gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin GBT sorgusunu yaptı.

Kontrollerde; silahla tehdit ve hakaret suçundan aranması olan Y.A., C.T. H.T., görevli memura mukavemet, yağma ve kasten yaralama suçundan aranan U.K., hırsızlık suçundan aranan E.Ş. ile hırsızlık suçundan aranan E.Ç. yakalandı.

C.T., H.T, U.K. ve E.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.