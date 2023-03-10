İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis, aranan şahısları tek tek yakaladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, aranan şahısların mahalle mahalle izini sürdü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, aranan şahısların mahalle mahalle izini sürdü. Cadde ve sokaklarda denetim yapan ekipler 4 kişiyi yakaladı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma yürüttü. Cadde ve sokaklarda yaya olarak ve araçlarla devriye gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin GBT sorgusunu yaptı.


Kontrollerde; silahla tehdit ve hakaret suçundan aranması olan Y.A., C.T. H.T., görevli memura mukavemet, yağma ve kasten yaralama suçundan aranan U.K., hırsızlık suçundan aranan E.Ş. ile hırsızlık suçundan aranan E.Ç. yakalandı.


C.T., H.T, U.K. ve E.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.