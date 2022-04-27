Polis ekipleri, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları çerçevesindeki ziyaretleri aralıksız olarak devam ediyor. Edirne'de anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen polis ekipleri, temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Nilüfer Hatun Anaokulu ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Gündüz Çocuk Bakım Evi'ndeki çocuklarla bir araya gelen polis ekipleri, bilgilendirici eğitimlerin yanı sıra ayrıca defter, kalem, boyama kitabı, şapka gibi çeşitli hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.