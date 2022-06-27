Polis ekipleri, bağımlılıklarla mücadele konusuna dikkat çekti

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde açtığı stantta vatandaşları bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgilendirdi. Düzenlenen Narko-Nokta etkinliği çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşlara bilgi veren Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Büro Amirliği personeli, hazırlanan broşürleri dağıtarak farkındalık oluşturdu. Ayrıca sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşlar için geliştirilen 'UYUMA' aplikasyonu da etkinlikte vatandaşlara tanıtıldı. Vatandaşlar 'UYUMA' aplikasyonu sayesinde böyle bir durumla karşılaştığında uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabilecek.