Polis ekipleri, gazilerin elini öperek çalınan eşyalarını teslim etti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nden bilgisayar, televizyon ve arşivleri çalan hırsız, polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu yakalandı ve tüm malzemeler gazilere teslim edildi.

Çalınan malzemelerin geri gelmesini dört gözle bekleyen gaziler, aldıkları haber karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Çalınan malzemeleri derneğe getiren polis ekipleri, gazilerin elini öperek eşyaları Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu'na teslim etti.

Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve üyelerin, sabah saatlerinde Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan dernek binasının pencerelerinden birinin açık olduğunu fark ederek durumu polise bildirmesi sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dernek binasına gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin geniş çaplı çalışması sonucu şüpheli G.E.'yi başka bir adreste hırsızlık yaptığı esnada yakaladı.

5 farklı adresten çaldığı malzemeler ortaya çıktı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nden çalınan bilgisayar, televizyon ve kayıt cihaz malzemeleri için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 1 gün içerisinde tespit edilen hırsızlık şüphelisi G.E. başka bir adreste hırsızlık yaptığı esnada yakalandı. Yapılan arama sonucu şüpheli G.E.'nin evinde 5 farklı adresten çalınan malzemeler de bulundu. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve üyeler, ‘Eğer hırsızın vicdanı varsa bizden çaldıklarını geri getirsin. Ona her türlü yardımı yapmaya hazırız' diyerek hırsıza çağrıda bulunmuştu.

“Edirne emniyetine çok teşekkür ediyoruz”

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Fevzi Demir, “Hırsızın bu kadar kısa sürede yakalanması, malzemelerimizin tamamının bulunması bizleri çok sevindirdi. Edirne emniyetine çok teşekkür ediyoruz. Polis kardeşlerimiz canla, başla çalıştı. Gelsinler gazi maaşlarımızı biz onlara verelim demesi belki insafa getirmiştir. Bu konuda faydası olduğunu düşünüyorum. Aldıkları malzeme valimizin bize hediye ettiği bilgisayar, modem, televizyon ve aksesuarlar, kapalı olan çekmecemizde bazı evraklarımız vardı. Onlar işine yaramadı herhalde atılmış vaziyetteydi. Onlar bulunmadı. Ama önemli olan bilgisayar ve televizyonun olması bizleri çok memnun etti. Gaziler Derneği olduğu için çok daha fazla çalışma yapılmıştır. Valimiz ve emniyet müdürlüğümüzün çabasıyla çok daha çabuk oldu. Bir daha bu şekilde bir işe kalkışmamasını sağlayacak bir ceza almasını temenni ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.