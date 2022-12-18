İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis ekipleri kaçak ürüne geçit vermiyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince bir şahsın aracında ve deposunda yapılan aramada, 128 bin 600 makaron, 12 kilogram tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince bir şahsın aracında ve deposunda yapılan aramada, 128 bin 600 makaron, 12 kilogram tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce alınan karara istinaden bir şahsın aracında ve depo olarak kullandığı adreste arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 123 bin 800 boş, 4 bin 800 doldurulmuş makaron, 12 kilogram tütün, 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.