İhlas Haber Ajansı

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Polis ekiplerinden dolandırıcılara karşı uyarı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hırsızlık, dolandırıcılık, sahte para ve yankesicilik konusunda esnafları ziyaret ederek bilgilendirici broşür dağıttı.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Talatpaşa Caddesi Ayşekadın mevkiinde bulunan esnafları ziyaret ederek “Mala Karşı İşlenen Suçlar-Hırsızlık-Yankesicilik-Dolandırıcılık” konularında bilgilendirdi. Bilgilendirmede bu konularda dikkat etmesi gereken noktalar hakkında uyarılarda bulundu.


Bilgilendirme için polis ekiplerine teşekkür eden esnaflar, merak ettikleri konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

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