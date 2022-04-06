Polis ekiplerinden dolandırıcılara karşı uyarı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Talatpaşa Caddesi Ayşekadın mevkiinde bulunan esnafları ziyaret ederek “Mala Karşı İşlenen Suçlar-Hırsızlık-Yankesicilik-Dolandırıcılık” konularında bilgilendirdi. Bilgilendirmede bu konularda dikkat etmesi gereken noktalar hakkında uyarılarda bulundu.

Bilgilendirme için polis ekiplerine teşekkür eden esnaflar, merak ettikleri konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.