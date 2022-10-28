Polis ekiplerinden kalabalık noktalarda huzur ve güven uygulaması

Edirne'de 'Huzur ve Güven Uygulamaları' çerçevesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en kalabalık noktalarında vatandaşlara genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türkiye Huzur Güven" uygulamaları çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda uygulama gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14.00 ila 16.00 arasında vatandaşların yoğun olduğu, eğlence ve etkinlik mekânları, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları çevreleri ile yoğun olarak kullanılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar-istasyon, otogar- terminal girişlerinde ‘Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi.

Huzur ve Güven Uygulamaları için hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personeller görevlendirildi.

Edirne'nin en işlek cadde ve sokaklarından olan Saraçlar Caddesi, Çilingirler Çarşısı ve Bankalar Caddesi'nin yanı sıra halkın ve turistlerin uğrak noktalarından olan Ulus Pazarı'nda da uygulama yapan ekipler, kapkaç, yankesicilik, hırsızlık gibi olayların yaşanmasına geçit vermedi.

Kentte halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde yapılan uygulamalarda başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması hedefleniyor.