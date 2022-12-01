Polis ekiplerinden kış lastiği uygulaması

Edirne'de polis ekiplerince, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla, Edirne'de de polis ekipleri harekete geçti. Araçları tek tek durdurarak denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, ilk olarak otogarda yaptıkları uygulamada, otobüslerin ve ticari araçların lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü. Ekipler, aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederken, lastik değişimi yaptırmayanlara ise uyarıda bulundu. Denetime hazırlıksız yakalanan sürücüler ise oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Uygulama çerçevesinde sürücülerin çoğunluğunun kış lastiği taktırdığı görülürken, kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira trafik cezası uygulandı.

Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2023'e kadar devam edecek

Sürücülerden Suat Aslan, kış lastiği uygulamasının güzel olduğuna ve herkesin bir an önce kış lastiğini taktırması gerektiğine değindi. Şerafettin Kök ise zorunlu olduğu için kış lastiğini taktırdıklarını ve şartlara uygun şekilde yolculuğa devam ettiklerini dile getirdi.

Taksi şoförü Kenan Laz, kurallara uyduklarını ve kış lastiklerini taktırdıklarını ifade etti. Otobüs şoförü İzzettin Asma da güvenlik ve yolcular açısından kış lastiğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2023'e kadar devam edecek.